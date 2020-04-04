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عدن - ياسمين التهامي - هام" تحذير رسمي من موجة سيول تجتاح العاصمة صنعاء !

دعت أمانة العاصمة صنعاء المواطنين القاطنين على امتداد السائلة إلى توخي الحذر والابتعاد عن ممرات ومصبات السيول. وحذر مصدر محلي بالأمانة السكان وسائقي المركبات بأمانة العاصمة من استخدام السائلة لعبور السيارات والمشاة حرصاً على سلامتهم جراء هطول الأمطار الغزيرة. جديد اب برس Advertisements ​

وهطلت عصر اليوم الجمعة أمطار غزيرة على العاصمة صنعاء وضواحيها، ما أدى الى جريان السيول في السائلة.

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