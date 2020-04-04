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صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد الاعلان رسميا عن وفاة 4 فنانين خلال 24 ساعة فقط..الزعيم عادل امام يباغت الجميع ويعلن اعتزال الفن نهائيا ويوجه رسالة مؤثرة هزت وجدان كل الفنانين

2020/04/04 الساعة 08:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد الاعلان رسميا عن وفاة 4 فنانين خلال 24 ساعة فقط..الزعيم عادل امام يباغت الجميع ويعلن اعتزال الفن نهائيا ويوجه رسالة مؤثرة هزت وجدان كل الفنانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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