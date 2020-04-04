شكرا لبحثكم عن خبر سفير اليمن في اسبانيا مصاب بمرض كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن القائم بأعمال سفارتنا في مدريد محمد معوضة إصابته بفيروس كورونا. Advertisements ونشر معوضة مقطع فيديو على صفحته بالفيس بوك قبل قليل من داخل الحجر الصحي رصده نيوز لاين . وقال معوضة انه اصيب بالفيروس منذ أيام ويمكث في الحجر الصحي في احدى مستشفيات اسبانيا منذ خمسة أيام. مؤكدًا ان حالته الصحية في تحسن بحسب وصف الأطباء.

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