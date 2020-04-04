شكرا لبحثكم عن خبر نشر تفاصيل الهجومي الحوثي القوي لاستعادة جبال هيلان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفت مصادر عسكرية مطلعة ما تداولته مواقع اخبارية وصفحات تواصل اجتماعي موالية لجماعة الحوثي باستعادة الميلشيا السيطرة على سلسلة " جبال هيلان " الاستراتيجية بمأرب. وأكدت المصادر أن ميلشيا الحوثي شنت هجوما واسعا على مواقع تمركز الجيش في " هيلان " قبيل ان يتم كسره وتكبيد الحوثيين خسائر فادحة في صفوف مقاتلي الميلشيا .

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