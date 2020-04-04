شكرا لبحثكم عن خبر محافظ حضرموت يتخذ قرار جديد بشان كورونا اسعد المواطنين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن محافظ محافظة حضرموت رفع حظر التجوال بدءً من هذا الجمعة 3 إبريل بعد اقل من 24 ساعه على بداء سريانة .

وقال المحافظ "بعد نجاح الحظر ودراسة وتقييم القرار من مختلف الجوانب، وحرصاً على المصلحة العامة قررنا رفع الحظر، على أن تظل فكرة إعادة القرار الى حيز الوجود موجودة عند الضرورة القصوى ومتى ما شعرنا بالحاجة الملحة لذلك حفاظاً على صحة وسلامة أهلنا في حضرموت الخير والحضارة والعطاء".