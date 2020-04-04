شكرا لبحثكم عن خبر جائحة كورونا.. أرقام وأحداث أولا بأول حول العالم ( آخر تحديث قبل 1 ساعة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم مليون مصاب، بينما لا يزال العالم يحبس أنفاسه، مع الزيادة التي لا تتوقف في أعداد ضحايا الفيروس القاتل من مصابين ووفيات، وتسجيل أرقام قياسية كل يوم في عدد من الدول.

وأودى وباء كورونا "كوفيد-19" بحياة 57474 شخصا في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس الجمعة.

وتأكدت رسمياً إصابة أكثر من 1.082.470 شخصا في 188 دولة وإقليم، غير أنّ هذه الحصيلة لا تعكس سوى جزء من الحصيلة الحقيقية، لأنّ عدداً كبيراً من الدول لا يجري فحوصا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات، فيما تماثل إلى الشفاء 205400 شخص على الأقل حتى اليوم.

وتوفي منذ حصيلة الأمس بالتوقيت نفسه، 5757 شخصا وتأكدت إصابة 82440 آخرين.

وتشكل الولايات المتحدة أكثر دولة سجّلت وفيات جديدة خلال 24 ساعة (1480)، ثم فرنسا (1120) وإسبانيا (932).

وفي إيطاليا التي سجلت الإصابة الأولى في فبراير، هناك 14681 وفاة من أصل 110827 إصابة، وشفي 19758 شخصا حسب السلطات الإيطالية.

وبعد إيطاليا، تأتي إسبانيا بـ10935 وفاة من أصل 117710 إصابة، ثم الولايات المتحدة بـ6699 وفاة (261438 إصابة)، ففرنسا بـ6507 وفيات (83165 إصابة) والمملكة المتحدة بـ3605 وفيات (38168 إصابة).

وبالنسبة إلى الصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو)، سجّلت 81620 إصابة (31 جديدة بين الخميس والجمعة)، و3322 وفاة (4 وفيات جديدة)، و76571 حالة شفاء.

وفيما يلي آخر الأخبار وأرقام الضحايا والإصابات بالفيروس حول العالم:

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- الولايات المتحدة تسجل 1480 وفاة خلال 24 ساعة بسبب فيروس كورونا.

- الصين تعلن عن 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد.

- أعلنت وزارة الصحة المصرية أنها رصدت 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي الحالات إلى 985، مسجلة بذلك أعلى ارتفاع يومي في عدد الإصابات منذ رصد أول حالة في فبراير.

- وزارة الصحة الكويتية تعلن شفاء مصاب بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد المتعافين إلى 82، وتسجيل 75 إصابة جديدة ليصبح إجمالي الإصابات لـ417.

- أكدت روسيا تسجيل 601 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ مجموع الإصابات إلى 4149، هذا إلى جانب تسجيل 4 وفيات بالوباء ليبلغ إجمالي الوفيات 34.

- وزارة الصحة اللبنانية: 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 508، وعدد الوفيات يصل إلى 17.

- الفلبين تعلن تسجيلها 29 وفاة و385 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- مراسل "سكاي نيوز عربية": تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة ذي قار بالعراق.

- وزارة الصحة في سلطنة عُمان: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كوورنا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات 252.

- تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 735.

- وزارة الصحة السعودية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 25، في حين بلغ تعداد الإصابات بالمرض في المملكة إلى 2039 بعد تسجيل 154 إصابة جديدة.