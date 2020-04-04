شكرا لمتابعة خبر عن الشرعية : تعلن موقفها من اتفاق عمّان بخصوص تبادل الأسرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهدوا : فيديو كارثي ارعب كل حكام الخليج وشعوبها..دولة خليجية ثرية تفقد السيطرة لاحتواء فيروس كورونا الفتاك .. وتباغت الجميع بهذا الاجراء المرعب( فيديو مخيف ومرعب ) تخبط وارتباك حوثي كبير وهزيمة موجعة تربك حساباتهم .. وهذا ماحدث قوات التشكيل البحري : تحبط مخطط حوثي كان يستهدف خط الملاحة الدولية مخاوف مرعبة وقلق كبير من انتقال فيروس "كورونا" إلى تعز إثر استمرار تدفق اللاجئين الأفارقة

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