شكرا لمتابعة خبر عن تحذير من شبكة CNN الامريكية..مكان لا يخطر على البال داخل منزلك يختبيء فيه فيروس كورونا الفتاك فلا تقترب منه لأنه سيقضي عليك وعلى عائلتك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - تحذير من شبكة CNN الامريكية..مكان لا يخطر على البال داخل منزلك يختبيء فيه فيروس كورونا الفتاك فلا تقترب منه لأنه سيقضي عليك وعلى عائلتك

2020/04/04 الساعة 06:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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