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صنعاء - ياسمين الخيامي - السفير الصيني في السعودية يصعق الحميع ويرعب السعوديين والمقيمين ويعلن امر خطير جدا عن فيروس كورونا القاتل..لن تصدق ماقاله السفير الصيني (فيديو صادم )

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