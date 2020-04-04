شكرا لمتابعة خبر عن خبير عسكري : سيطرة الجيش اليمني على "هيلان" اختصار للمسافة نحو العاصمة صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد الخبير اليمني في الشؤون الأمنية والعسكرية، الدكتور علي الذهب، أن سيطرة قوات الجيش على سلسلة جبال هيلان، قرب المسافة نحو العاصمة صنعاء.

و يرى الذهب أن جبل "هيلان" يحظى بأهمية كبرى، حيث يشرف على طريقين يربطان صنعاء بمدينة مأرب من اتجاهين، الأول يربط مأرب بمنطقة فرضة نهم وصولا إلى صنعاء، أما الاتجاه الآخر، فيربط المدينة الغنية بالنفط بمديرية صرواح التابعة لها، غربا، وصولا إلى مديرية خولان في صنعاء.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد بالفيديو : عارضة الازياء السعودية ريم الصانع ترقص مع شقيقتها على"تيك توك"

"ذئب بشري" يصعق الجميع بهذا الفعل الفاضح والمحرم شرعا مع "فتاة قاصرة" في عمر الزهور .. شاهد حالة الفتاة بعد استفاقتها

جريمة غير إخلاقية تهز الإمارات.. فتاة عربية تقوم بتصوير زميلاتها "شبه عاريات" لعمل هذا الشي الفاضح

الفنان"راغب علامة" ينشر لأول مرة صور زوجته "جيهان" .. لن تصدقو ان جمالها موجود على الارض..شاهدو صور لحورية الأرض التي ظهرت في لبنان (3 صور )

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

"فتاة يمنية"عذراء من هذه المحافظة قال الاطباء انها حامل فجن جنون الاهل وقرروا قتلها للتخلص من العار .. لكن حدث امر صاعق ومباغت قلب الامور رأسا على عقب

ابنة المخرج "بسام الملا" و نجمة "باب الحارة" تكشف عن ساقيها بصورة فاضحة .. (شاهد)

العرافة الشهيرة "ليلى عبداللطيف" تباغت الجميع..دولة عربية فقيرة ستصبح اغنى من دول الخليج ومواطنيها سيصبحون من الاثرياء..لن تصدق ما هي هذه الدولة

"اللبؤة" تترك زوجها "الاسد" وتعاشر هذا الحيوان المفترس..وعندما حان وقت ولادة اللبوة كانت المفاجئة التي صعقت الجميع ( شاهد 3 صور لم تشاهدها في حياتك كلها )

هل تذكرون القيادي الحوثي الذي بصق على جثة علي عبد الله صالح وصرخ" ثارنا لسيدي حسين"..تعرف على مصيره المرعب وكيف كانت نهايته ( صورة )

Advertisements

وردنا الان : انسحاب محامية قتيل منزل "نانسي عجرم" من القضية .. لن تصدق السبب وهذا مصير حالة والد القتيل "تفاصيل القضية كاملة"

شاهد بالفيديو : الفنانه أحلام الإماراتية تعلن رسميًا “انفصالها“ عن زوجها وتهاجم هذا الرجل: أنت السبب يا حقير شاهد من يكون (فيديو صادم)

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

مذيعة قناة الجزيرة علا الفارس تتزوج .. شاهد صور مسربة من حفل زفافها الاسطوري .. والمفاجأة من هو العريس وماذا قالت عن زواجها وحياتها الشخصية

ونقل "عربي21" عن الذهب قوله: إن "هيلان" يوفر سيطرة نارية على هذه المناطق، حسب مديات الأسلحة التي يمكن أن تحقق هذا الغرض، سواء "الرشاشة أو الصواريخ والقذائف الآر بي جي، وصواريخ مكافحة الدبابات والمدرعات".

وأشار إلى أن أهمية هذه الجبل تكمن أيضا في سيطرته على طريقين إلى مديرية صرواح في مأرب من صنعاء، حيث يمر الأول عبر جحانة، والآخر يمر عبر مديريتي بني حشيش ونهم، من جهة شرق صنعاء.

وأكد الخبير اليمني أن هذين الطريقين يعتمد عليهما الحوثيون في إمداد مقاتليهم في الخطوط الأمامية، من ناحية تدفق القوات والمؤن نحو صرواح، في حال انقطاع أي منهما.

واستدرك قائلا: "يتوقف على مدى استغلال هذه المنطقة استغلالا عسكريا ذكيا من قوات الجيش".

كما أوضح الخبير اليمني في الشؤون العسكرية أن خسارة الحوثيين لجبل "هيلان" تحرمهم من أشياء كثيرة، منها "تغطية قواتهم المتقدمة في حال حاولوا التقدم عبر صرواح نحو مأرب، أو أي تقدم آخر لمقاتليهم صوب فرضة نهم، ومديرية مدغل، شمال شرق مأرب".

واعتبر أن "هيلان" يعد نقطة اقتراب أولى باتجاه محافظة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، لافتا إلى أنه بوصول قوات الجيش إلى هذه المنطقة يسهل عليه التحرك تحت غطاء آمن نحو مناطق جحانة ونهم، شرق صنعاء، والمناطق الأخرى التي يطل عليها.

واستدرك قائلا: "لكن يعتمد ذلك على مدى الاستغلال الذكي لهذا القوات ووفرتها، كون الحوثيين لن يتركوها تحكم سيطرتها عليها، دون محاولة لاستعادتها، نظرا لاستراتيجية المنطقة".

ولم يستبعد الذهب أن يهاجم الحوثيون لاستعادة هذه المنطقة الاستراتيجية، مؤكدا أن المعركة هنا مصيرية، فهي الباب الرئيس والأقرب إلى صنعاء، لا سيما بعدما تمكن الحوثيون من إسقاط أجزاء من مديرية نهم، وهيمنوا على أجزاء من مفرق الجوف (شمالا)، والطرق الأخرى المؤدية إلى مأرب.

وشدد الذهب على أن جبل "هيلان" يمثل نقطة الاقتراب الأفضل والأبرز إلى صنعاء عبر صرواح المتاخمة لها، والوصول إلى مناطق تقطنها قبائل محايدة في خولان، شرق العاصمة، وهو ما قد يسهل من تقدم القوات الحكومية نحوها.

والأربعاء، أعلنت قوات الجيش اليمني سيطرتها على أجزاء واسعة من سلسلة جبال "هيلان" المطل على مناطق عدة من مأرب، وطرد الحوثيين منها بعد هجوم نوعي أوقع عشرات القتلى والأسرى منهم.