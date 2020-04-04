شكرا لمتابعة خبر عن صورة جندي في جبهات القتال تضج المواقع وتشعل شبكات التواصل عن فخرهم واعتزازهم بهذا الجندي .. تضع الحكومة تحت طائلة الاتهام ومطالبات بالمحاسبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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