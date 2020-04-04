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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على " وباء كورونا.. آخر الأرقام وأحدث الأخبار لحظة بلحظة !

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم مليون مصاب، بينما لا يزال العالم يحبس أنفاسه، مع الزيادة التي لا تتوقف في أعداد ضحايا الفيروس القاتل من مصابين ووفيات، وتسجيل أرقام قياسية كل يوم في عدد من الدول.

وحتى مساء الجمعة، سجل العالم مليونا و70 ألف إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد من تعافوا 226 ألفا مقابل أكثر من 56 ألف حالة وفاة.

جديد اب برس

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وأحصت الولايات المتحدة الأميركية 1169 وفاة خلال 24 ساعة جرّاء فيروس كورونا المستجد، بحسب جامعة "جونز هوبكنز".

ومع 1169 حالة وفاة بين الساعة 8:30 مساء بالتوقيت المحلي الأربعاء، والساعة نفسها من مساء الخميس، بات إجمالي عدد الوفيات منذ بدء الوباء في الولايات المتحدة يبلغ حاليا 5926 حالة وفاة، وفق إحصاءات الجامعة، التي يتم تحديثها باستمرار.

ويوم الجمعة، قال حاكم ولاية نيويورك الأميركية، أندرو كومو، إن الولاية شهدت أعلى عدد من الوفيات في يوم واحد بسبب فيروس كورونا مع تسجيل 562 حالة وفاة إضافية، في جميع أنحاء الولاية ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2935.

وكان الرقم اليومي القياسي السابق لعدد الوفيات الناجمة عن الفيروس قد سجل في 27 مارس في إيطاليا (969 حالة وفاة).

وفيما يلي آخر الأخبار وأرقام الضحايا والإصابات بالفيروس حول العالم:

- وزارة الصحة الكويتية تعلن شفاء مصاب بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد المتعافين إلى 82، وتسجيل 75 إصابة جديدة ليصبح إجمالي الإصابات لـ417.

- أكدت روسيا تسجيل 601 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ مجموع الإصابات إلى 4149، هذا إلى جانب تسجيل 4 وفيات بالوباء ليبلغ إجمالي الوفيات 34.

- وزارة الصحة اللبنانية: 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 508، وعدد الوفيات يصل إلى 17.

- الفلبين تعلن تسجيلها 29 وفاة و385 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 3605 والإصابات إلى 38168.

- مراسل "سكاي نيوز عربية": تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة ذي قار بالعراق.

- وزارة الصحة الفيتنامية: ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 237 ولا وفيات.

- هولندا تسجل ارتفاعا في الإصابات بكورونا وتصل لـ15723 حالة بعد تسجيل 1026 إصابة جديدة.

- وزارة الصحة في سلطنة عُمان: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كوورنا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات 252.

- تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 735.

- وزارة الصحة السعودية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 25، في حين بلغ تعداد الإصابات بالمرض في المملكة إلى 2039 بعد تسجيل 154 إصابة جديدة.

- وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 134 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وارتفاع تعداد الإصابات في البلاد إلى 53183.

- وزارة الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 7030 بينهم 115 في حالة خطرة وعدد حالات الوفاة 36.

- سويسرا: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 484 وحالات الإصابة إلى 19 ألفا و303 إصابة.

- افتتاح مستشفى ميداني جديد في لندن بقدرة 4000 سرير لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.

- الصين تعلن 4 وفيات بفيروس كورونا في عموم البلاد وتسجل 31 إصابة جديدة.

- البنتاغون: تسجيل 900 إصابة في الجيش الأميركي ووصول إجمالي الإصابات من العاملين في وزارة الدفاع إلى 1638 شخصا.

- أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 86 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 6 حالات.

- تسجيل 114 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر.

- ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في فرنسا لنحو 5400 شخص بعد ضم وفيات دور الرعاية للإحصاء.

- وزارة الصحة في الإمارات تعلن تسجيل 210 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- عدد إصابات كورونا في الجزائر يصل إلى 986، وتسجيل 5 حالات وفاة جديدة.

- مسؤول في وزارة الصحة السودانية: سجلنا 8 حالات إصابة بفيروس كورونا.

- سلطات الأردن تعلن 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 310.

- ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 119,827 مصاباًوحتى

- تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينة رام الله، وعدد المصابين الفلسطينيين يرتفع إلى 160.

- وزارة الصحة السورية تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 16 حالة.