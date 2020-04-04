الحوثي تحتجز طاقم التمريض المعالج لـ"كورونا"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحوثي تحتجز طاقم التمريض المعالج لـكورونا السبت 4 أبريل 2020 الخليج 365

قررت ما تدعي بوزارة الصحة في حكومة الحوثي الأرهابية، إجراء تحاليل إضافية للسيدة المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، في صنعاء، وكشفت مصادر طبية أن الحوثي قامت باحتجاز طاقم التمريض المناوب لعلاج الحالة ومنعه من الخروج من مركز الحجر الصحي.

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