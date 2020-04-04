شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد التحديث اليومي من منظمة الصحة العالمية حول عدد الإصابات بكورونا في الدول العربية من بينها اليمن.. صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد التحديث اليومي من منظمة الصحة العالمية حول عدد الإصابات بكورونا في الدول العربية من بينها اليمن.. صورة

104



نشرت منظمة الصحة العالمية عبر مكتبها الإقليمي لشرق المتوسط، التحديث اليومي لمرض فيروس كورونا الذي يبيّن عدد الإصابات والمتعافين والوفيات لعدد من الدول من بينها اليمن. ويشير البيان الذي نشر مساء الجمعة 3 إبريل 2020 إلى عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في "اليمن"..





قد يهمك ايضاً

يحدث الان في مأرب.. انفجارات عنيفة وغارات مكثفة ومعارك طاحنة ..(تفاصيل حصرية)

اعلان جديد وهام من الصحة العالمية بشأن كورونا في اليمن

طبيب مختص يكشف عن أهم الأسباب التي أنقذت اليمنيين من كورونا

كما ورد : قرار جمهوري يطيح بمعين عبداللمك وتعيين شخصية جديدة لرئاسة الوزراء ( تفاصيل )

الإعلان رسمياً عن أول إصابة ليمني بفيروس ” كورونا “

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد التحديث اليومي من منظمة الصحة العالمية حول عدد الإصابات بكورونا في الدول العربية من بينها اليمن.. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.