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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو.. كارثه في "تركيا" الأرض تنشق بشكل مفاجئ وتبتلع السيارات وتدمر البنايات .. وسكان المنطقه في حالة من الهلع والخوف..(فيديو)





شهدت مدينة أنطاكيا ومناطق واسعة من جنوب تركيا وشمال سوريا مساء الجمعة الثالث من شهر نيسان/أبريل، زلزالاً (خفيف الشدة) وصل تأثيره إلى مناطق الشمال السوري. وقالت مصادر خاصة لتركيا بالعربي، إن هزة أرضية شعر بها سكان مدينة أنطاكية لثوانٍ قليلة ومن ثم اختفت، ولم تسجل أية أنباء عن أضرار بشرية أو مادية. من جانبها قالت وكالة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، قالت: ” إن قوة الزلزال كانت 4.7 على مقياس ريختر وعلى عمق 19.77 كم، وأن مركزه كان منطقة (أكدينيز) التابعة لمدينة يايلداغ بريف أنطاكيا”. وكالة سانا التابعة للنظام السوري قالت أن هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص وحلب. وأكدت مصادر إعلامية أن الهظة الأرضية شعر بها سكان الشمال السوري، وسكان المناطق الساحلية السورية في كل من اللاذقية وطرطوس وصولاً إلى حماة وحلب





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