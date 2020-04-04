شكرا لمتابعة خبر عن وكالة رويترز : "قلق أمريكي" واقتراح :سعودي" وآخر أممي للعمل على إنهاء الحرب في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت وكالة رويترز عن مصادر إن الرياض اقترحت في الفترة الأخيرة استضافة اجتماع بين التحالف والحوثيين ومسؤولين من الأمم المتحدة في قاعدة عسكرية بالمملكة لكن الحوثيين رفضوا العرض بسبب غياب الثقة.

وعززت الأنباء تصريحات في نفس الاتجاه كان أدلى بها قبل يومين سفير السعودية لدى اليمن محمد آل الجابر لصحيفة أمريكية حول اتصالات مستمرة مع الحوثيين ودعوتهم إلى الرياض.

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وقال مصدر لرويترز ”التحدي الأساسي هو أن كل طرف يريد أن تكون له سيطرة أكبر قبل بدء المحادثات مما يصعد العنف“.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية دون الخوض في التفاصيل إن وزير الخارجية مايك بومبيو أبدى قلقه في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يوم الأربعاء بشأن جائحة كورونا وبحث حرب اليمن.

وقال مصدران إن الأمم المتحدة أرسلت اقتراحا للحكومة المعترف بها دوليا وللتحالف العسكري الذي تقوده السعودية الذي يدعمها وللحوثيين المتحالفين مع إيران الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وأغلب المدن الرئيسية.

وقالا إن مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن يعمل على عقد اجتماع بين الأطراف عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة في وقت قريب لبحث وثيقة عمل تدعو إلى وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد بما في ذلك كل الأعمال العدائية الجوية والبرية والبحرية ودعوة الطرفين لضمان التزام قواتهما على جبهات القتال.

وقالت الأمم المتحدة ومصادر مطلعة يوم الخميس إن المنظمة والحلفاء الغربيين يستشهدون بالخطر الماثل من وباء كورونا لدفع الطرفين المتحاربين في اليمن نحو محادثات جديدة لإنهاء الحرب.

وقال مكتب جريفيث إن الحاجة لمحادثات السلام عاجلة.

وجاء في بيان من مكتب جريفيث ”مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن يعمل على إشراك الطرفين للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال على مستوى البلاد... والاستئناف العاجل للعملية السياسية الرامية لإنهاء الحرب بشكل شامل“.

وأضاف ”هذه العملية تهدف كذلك إلى تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة تهديد كوفيد-19“. وتابع أنه يتواصل كذلك مع عدد كبير من اليمنيين للتشاور بشأن كيفية دعم قدرات اليمن على ”تجنب تفشي كوفيد-19 أو الحد منه“.