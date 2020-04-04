شكرا لمتابعة خبر عن الجيش : ينسحب من موقعين في جبال هيلان في مديرية صرواح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دفعة جديدة من المجندين : تصل من السعودية مطار عدن الدولي مصدر يكشف عن توقيع "الرئيس هادي" على قرار اقالة "عبدالملك معين" وتعين بدلاً منه وكالة رويترز : "قلق أمريكي" واقتراح :سعودي" وآخر أممي للعمل على إنهاء الحرب في اليمن شاهد : صوت من السِّرداب يقول خذوني.. عن الحُرَّاس والسُيّاحِ والمقاتِل والمقاول (فيديو)

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