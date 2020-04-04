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عدن - ياسمين التهامي - عاااجل مصرع قيادي حوثي من العيار الثقيل في هيلان بمعارك اليوم.. (الاسم)!

جديد اب برس Advertisements وفد قناتي العربية والحدث، محمد العرب، خبر عاجل الآن على "تويتر" عن مصرع قيادي في مليشيا الحوثي الانقلابية من العيار الثقيل. وأعلن العرب وفقا لمتابعة (أحداث نت)، مصرع القيادي الحوثي "خالد صالح مقري ربيع" قائد جبهة هيلان في معارك اليوم بجبهة هيلان الواقع في مديرية صرواح، غربي مأرب. وقال بأن القيادي الحوثي ربيع يعتبر إبن إبنة القيادي مبارك المشن. والقيادي المشن لقي مصرعه قبل فترة بغارة شنها التحالف العربي، من خلال عملية استخباراتية نوعية، استهدفت مقر اجتماع لقيادات حوثية بارزة في مأرب. وفد قناتي العربية والحدث، محمد العرب، خبر عاجل الآن على "تويتر" عن مصرع قيادي في مليشيا الحوثي الانقلابية من العيار الثقيل. وأعلن العرب وفقا لمتابعة (أحداث نت)، مصرع القيادي الحوثي "خالد صالح مقري ربيع" قائد جبهة هيلان في معارك اليوم بجبهة هيلان الواقع في مديرية صرواح، غربي مأرب. وقال بأن القيادي الحوثي ربيع يعتبر إبن إبنة القيادي مبارك المشن. والقيادي المشن لقي مصرعه قبل فترة بغارة شنها التحالف العربي، من خلال عملية استخباراتية نوعية، استهدفت مقر اجتماع لقيادات حوثية بارزة في مأرب.

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