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عدن - ياسمين التهامي - إب برس اليمن الآن" ينشر مواعيد رحلات طيران اليمنية غدا الاربعاء !

جديد اب برس Advertisements رس اليمن الآن" ينشر مواعيد اقلاع رحلات طيران اليمنية ليوم غد الاربعاء الموافق01 يناير 2020م. كالتالي: رقم الرحلة: 607. خط الرحلة: القاهره- سيئون- سقطرى القاهرة - سيئون: الاقلاع : 02:15 بعد منتصف الليل(توقيت القاهرة) الوصول: 06:30 صباحا. سيئون - سقطرى: الاقلاع : 07:30 صباحا. الوصول: 08:45 صباحا. رقم الرحلة: 606. خط الرحلة: سقطرى-سيئون- القاهرة: سقطرى - سيئون : الاقلاع : 09:45 صباحا. الوصول : 11:00 ظهرا. سيئون - القاهرة: الاقلاع : 12:00 ظهرا. الوصول : 14:45 ظهرا. رقم الرحلة : 609. خط الرحلة: القاهره- عدن الاقلاع: 02:30 بعد منتصف الليل(توقيت القاهرة) الوصول : 06:45 صباحا. رقم الرحلة: 506 خط الرحلة: عدن- جدة الاقلاع :09:30 صباحا . الوصول: 11:30 ظهرا. رقم الرحلة: 507. خط الرحلة: جدة - عــدن الاقلاع :13:00 ظهرا (توقيت جــدة) الوصول: 15:00 عصرا. رقم الرحلة: 608 خط الرحلة: عـدن القاهرة الاقلاع :16:00 مساء. الوصول: 18:30 مساء. رقم الرحلة: 648. خط الرحلة: عدن- عمان. الاقلاع : 06:00 صباحا. الوصول: 08:15 صباحا. رقم الرحلة: 649. خط الرحلة: عمان- عدن. الاقلاع :18:00 مساء.(توقيت عمان) الوصول: 22:00 مساء. رس اليمن الآن" ينشر مواعيد اقلاع رحلات طيران اليمنية ليوم غد الاربعاء الموافق01 يناير 2020م. كالتالي: رقم الرحلة: 607. خط الرحلة: القاهره- سيئون- سقطرى القاهرة - سيئون: الاقلاع : 02:15 بعد منتصف الليل(توقيت القاهرة) الوصول: 06:30 صباحا. سيئون - سقطرى: الاقلاع : 07:30 صباحا. الوصول: 08:45 صباحا. رقم الرحلة: 606. خط الرحلة: سقطرى-سيئون- القاهرة: سقطرى - سيئون : الاقلاع : 09:45 صباحا. الوصول : 11:00 ظهرا. سيئون - القاهرة: الاقلاع : 12:00 ظهرا. الوصول : 14:45 ظهرا. رقم الرحلة : 609. خط الرحلة: القاهره- عدن الاقلاع: 02:30 بعد منتصف الليل(توقيت القاهرة) الوصول : 06:45 صباحا. رقم الرحلة: 506 خط الرحلة: عدن- جدة الاقلاع :09:30 صباحا . الوصول: 11:30 ظهرا. رقم الرحلة: 507. خط الرحلة: جدة - عــدن الاقلاع :13:00 ظهرا (توقيت جــدة) الوصول: 15:00 عصرا. رقم الرحلة: 608 خط الرحلة: عـدن القاهرة الاقلاع :16:00 مساء. الوصول: 18:30 مساء. رقم الرحلة: 648. خط الرحلة: عدن- عمان. الاقلاع : 06:00 صباحا. الوصول: 08:15 صباحا. رقم الرحلة: 649. خط الرحلة: عمان- عدن. الاقلاع :18:00 مساء.(توقيت عمان) الوصول: 22:00 مساء.

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