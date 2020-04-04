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عدن - ياسمين التهامي - وردنا" الحوثي يقدم مقترح لإنهاء الحرب تحت وساطة هذه الدول ويتجاهل إيران !

جديد اب برس Advertisements ما يسمى بعضو المجلس السياسي الأعلى التابع لمليشيا الحوثي محمد على الحوثي، مقترحاً بتحكيم 12 دولة، من بينها جمهورية روسيا الاتحادية، إضافة إلى الأمم المتحدة، للبحث عن حل سياسي مع دول التحالف لوقف الحرب في اليمن. وقال الحوثي في تغريدة له على "تويتر": "تعالوا لنحكم بيننا وبينكم كدول معتدية على بلدنا، رباعية عربية، رباعية إسلامية، رباعية آسيوية، بالإضافة للأمم المتحدة". واقترح الدول الآتية: الجزائر، تونس، مصر، العراق، باكستان، ماليزيا، إندونيسيا، سيراليون، روسيا، الصين، كوريا، واليابان". وختم الحوثي قائلاً إن هذه الدول لن تكون "بمعزل عن الحل". ما يسمى بعضو المجلس السياسي الأعلى التابع لمليشيا الحوثي محمد على الحوثي، مقترحاً بتحكيم 12 دولة، من بينها جمهورية روسيا الاتحادية، إضافة إلى الأمم المتحدة، للبحث عن حل سياسي مع دول التحالف لوقف الحرب في اليمن. وقال الحوثي في تغريدة له على "تويتر": "تعالوا لنحكم بيننا وبينكم كدول معتدية على بلدنا، رباعية عربية، رباعية إسلامية، رباعية آسيوية، بالإضافة للأمم المتحدة". واقترح الدول الآتية: الجزائر، تونس، مصر، العراق، باكستان، ماليزيا، إندونيسيا، سيراليون، روسيا، الصين، كوريا، واليابان". وختم الحوثي قائلاً إن هذه الدول لن تكون "بمعزل عن الحل".

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