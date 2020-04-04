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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وردنا" قيادي جنوبي بارز يعلن تراجعه عن الانفصال ويطالب بدولة اتحادية !

جديد اب برس Advertisements القيادي البارز في مجلس الحراك الثوري الجنوبي الدكتور محمد عبد الهادي تراجعه عن المطالبة بالانفصال. وقال عبد الهادي في تصريح صحفي إنه لا حل في اليمن للخروج من هذا المأزق إلا الإقرار بالدولة الاتحادية وبأن يكون الجنوب ضمن هذه الدولة. وأوضح أنه لا حل في اليمن للخروج من هذا المأزق إلا الإقرار بالدولة الاتحادية وأن يكون الجنوب ضمن هذه الدولة و تشكل هذه الدولة الاتحادية من المحافظات القائمة. واقترح أن تكون كل محافظة عبارة عن ولاية والمحافظات الصغيرة تدمج بعضها ببعض لتشكل ولاية يكون لها منافدها البحرية أو القريبة منها، ويتم التوزيع العادل للثروة مع حق الولايات المنتجة للثروات بنصيب إضافي منها. وأشار إلى أن اليمن جرب الانفصال والوحدة والآن اللادولة وكلها قادت إلى حروب، لافتاً إلى ضرورة أن يكون شكل نظام الدولة الاتحادية مبني على ضمانات وأسس دستورية وقانونية واضحة في إدارة السلطات التنفيذية والتشريعية والسياسية للسلطة الاتحادية المركزية وعلاقتها بسلطات الولايات. القيادي البارز في مجلس الحراك الثوري الجنوبي الدكتور محمد عبد الهادي تراجعه عن المطالبة بالانفصال. وقال عبد الهادي في تصريح صحفي إنه لا حل في اليمن للخروج من هذا المأزق إلا الإقرار بالدولة الاتحادية وبأن يكون الجنوب ضمن هذه الدولة. وأوضح أنه لا حل في اليمن للخروج من هذا المأزق إلا الإقرار بالدولة الاتحادية وأن يكون الجنوب ضمن هذه الدولة و تشكل هذه الدولة الاتحادية من المحافظات القائمة. واقترح أن تكون كل محافظة عبارة عن ولاية والمحافظات الصغيرة تدمج بعضها ببعض لتشكل ولاية يكون لها منافدها البحرية أو القريبة منها، ويتم التوزيع العادل للثروة مع حق الولايات المنتجة للثروات بنصيب إضافي منها. وأشار إلى أن اليمن جرب الانفصال والوحدة والآن اللادولة وكلها قادت إلى حروب، لافتاً إلى ضرورة أن يكون شكل نظام الدولة الاتحادية مبني على ضمانات وأسس دستورية وقانونية واضحة في إدارة السلطات التنفيذية والتشريعية والسياسية للسلطة الاتحادية المركزية وعلاقتها بسلطات الولايات.

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