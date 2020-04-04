شكرا لقرائتكم خبر عن نفى مصدر مقرب من اسرة مجموعة هائل سعيد صحة الأخبار التي تناولتها وسائل الإعلام عن وفاة الحاج عبدالواسع هائل سعيد. والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى مصدر مقرب من اسرة مجموعة هائل سعيد صحة الأخبار التي تناولتها وسائل الإعلام عن وفاة الحاج عبدالواسع هائل سعيد.

جديد اب برس Advertisements مصدر مقرب من اسرة مجموعة هائل سعيد صحة الأخبار التي تناولتها وسائل الإعلام عن وفاة الحاج عبدالواسع هائل سعيد. مؤكدًا في تصريح لنيوز لاين ان حالته الصحية في تحسن ويتلقي العلاج في احدى المستشفيات في تركيا. مصدر مقرب من اسرة مجموعة هائل سعيد صحة الأخبار التي تناولتها وسائل الإعلام عن وفاة الحاج عبدالواسع هائل سعيد. مؤكدًا في تصريح لنيوز لاين ان حالته الصحية في تحسن ويتلقي العلاج في احدى المستشفيات في تركيا.

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