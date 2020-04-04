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عـــاجل" بالفيديو موت على الحدود - خفايا التجنيد العشوائي على الحدود السعودية اليمنية !

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عدن - ياسمين التهامي - السبت 04-04-2020? - آخر تحديث السبت 4-4-2020?

عـــاجل" بالفيديو موت على الحدود - خفايا التجنيد العشوائي على الحدود السعودية اليمنية !

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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