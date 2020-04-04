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صنعاء - ياسمين الخيامي - وأخيرًا.. زوج ‘‘نانسي عجرم’’ يفجر قنبلة ويدلي باعتراف خطير وصادم سيقلب الأمور رأسًا على عقب.. تفاصيل صادمة

رد الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم بطريقة غير مباشرة ، على ما يثار حول قضية حادث اقتحام منزله وما تبعها من تطورات كثيرة حتى الآن وتوجيه تهمة القتل العمد له.

ونشر الهاشم صورة عبر حسابه على انستقرام كتب عليها : “أحب الاستماع إلى الأكاذيب وأنا أعرف الحقيقة” .

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وأخيرًا.. زوج ‘‘نانسي عجرم’’ يفجر قنبلة ويدلي باعتراف خطير وصادم سيقلب الأمور رأسًا على عقب.. تفاصيل صادمة

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وأشار متابعيه أن الهاشم يحاول التأكيد على أن الحقيقة التي تقف وراء قتله لمحمد الموسى هي واحدة، وهي أنها تندرج في إطار الدفاع عن نفسه وعائلته وأولاده، بعدما تسلل الموسى إلى بيتهم بعد منتصف الليل وهو ملثم ويحمل السلاح.

وكشفت قناة “lbc” اللبنانية عن معلومات جديدة في قضية القتيل فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، تنفي ما يتم تداوله عن اتصالات بين الدكتور فادي الهاشم والقاتل، على رقم عيادته .