المشتركة تحرق آلية حوثية بعد قصف مواقعها بشارع الخمسين بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 أبريل 2020 الحديدة - الخليج 365 ردت القوات المشتركة على مصادر نيران مليشيات الحوثي التي أستهدفت مواقعها في شارع الخميس بمدينة الحديدة وتمكنت تدمير طقم عسكري تابع للمليشيات. وقال مصدر ميداني في القوات المشتركة، إن القوات أمطرت مصادر نيران مليشيات الحوثي واخمدتها وأسفر ذلك عن إحراق طقم عسكري تابع للمليشيات جراء خرقها للهدنة الأممية. وتأتي هذه الخسارة بعد ساعات من إحباط القوات المشتركة محاولتي تسلل انتحارية للمليشيات الأولى في مديرية التحيتا التي انتهت بمصرع خمسة حوثيين وجرح آخرون، والثانية في بيت الفقية أجبرت من خلالها المليشيات على الفرار والتراجع بعد مقتل وجرح العشرات من عناصرها.





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