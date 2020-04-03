شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : فيروس كورونا يطيح بأول مسؤول حوثي من منصبة..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن قيادي في جماعة الحوثي، استقالته من منصبه إثر نشره "خبرا مغلوطا" عبر تويتر، عن إصابة بفيروس كورونا في اليمن.

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وقال القيادي الحوثي محمد عبدالقدوس، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة وكالة "سبأ" التي تسيطر عليها الجماعة، أتحمل المسؤولية الكاملة إزاء التسرع في نشر الخبر المغلوط، عن إصابة امرأة بالفيروس.

وقدم عبدالقدوس، الخميس، استقالته من منصبه وطالب بإحالته للتحقيق، وقال، أنه أخطأ بالتسرع في نقل الخبر المغلوط عن مراسل الوكالة.

جاء ذلك بعد سويعات من نشره لتغريدة؛ قال فيها: "يؤسفنا أن نعلن خبر تسجيل أول حالة كورونا في اليمن"، قبل أن يعود فيؤكد أن مندوبهم في وزارة الصحة "أخطأ في الفهم، عن حالة اشتباه لمعتمرة قادمة من السعودية".

ولم يعلن اليمن سواء في مناطق الحكومة أو الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تسجيل أية إصابة بالفيروس حتى الخميس، في ظل مخاوف من انتشاره بالبلد الذي يشهد تدهورا حادا في الخدمات الصحية، بسبب الحرب التي دخلت عامها السادس.

ويعاني اليمن انهيارا شبه تام في كافة القطاعات، لا سيما الصحي، وأصبح 80 بالمئة من سكانه بحاجة إلى مساعدات إنسانية، جراء حرب مستمرة منذ 6 أعوام بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين.