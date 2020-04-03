شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القاضي شاكر محفوظ يعزي في وفاة نصيب العامري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 أبريل 2020 بعث رئيس نيابة محافظة حضرموت، القاضي شاكر محفوظ بنش، برقية عزاء ومواساة في وفاة الأستاذ والمربي الفاضل، نصيب العامري .

وجاء في برقية العزاء : (يأيتها النفس المطمنئة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ) صدق الله العظيم. ببالغ الحزن وعظيم الأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الأستاذ والمربي المرحوم نصيب العامري،، وإني بهذا المصاب الجلل أتقدم بالتعازي القلبية الحارة لأسرة الفقيد وفي مقدمتهم فضلية القاضي الزميل أكرم نصيب وأخوانه وكافة الأسرة الكريمة. Advertisements وإني إذ أعزي نفسي أولا وأعزي أسرة آل العامري داخل وخارج الوطن الحبيب،و نتقدم بالتعازي للمجلس الانتقالي الجنوبي و اللواء الركن الاخ/ أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية وكافة الأخوة أعضاءالجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي. وبهذا المصاب الجلل خسرت حضرموت أحد الشخصيات البارزة والمميزة والتي كان للفقيد فيها الدور الواضح. نتوجه بخالص الدعاء سائلين المولى عز وجل،أن يتغمد الفقيد بمغفرته وبرحمته، ويسكنه فسيح جناته وأن يخلفه بالخلف الصالح ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان،، ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم. ولانقول إلا كما يقول الصالحون.. إنا لله وإنا إليه راجعون . القاضي/ شاكر محفوظ بنش رئيس نيابة حضرموت

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