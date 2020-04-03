يمني مقيم في ألمانيا يسرد تفاصيل صراعه مع كورونا منذ الإصابة حتى الشفاء 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 أبريل 2020

سرد المواطن اليمني المقيم في ألمانيا، صلاح محمد طاهر أنعم، تفاصيل صراعه هو وشقيقه مع فيروس كورونا المستجد الذي اصيبا به، مؤكدين أن المرض أهون مما يروج له الإعلام .



يقول صلاح أن "اعراض المرض التي مرينا بها كانت لا تستدعي كل التهويل والتخويف والمبالغه الاعلامية نعم هي حمى والام في العظام خصوصا الظهر والاكتاف وتشنجات في عضلات الظهر قد يصاحبه الام في الصدر لكن سرعان ماتختفي" .

وأضاف "الحمى تستمر لوقت اطول من اي نزلة برد عادية تشتد اول خمسة ايام وتبدا تخف بعدها نحن اليوم في اليوم التاسع ولازالت الحراره تزورنا من وقت لاخر لكن بشكل خفيف والحمدلله" .. لافتاً إلى أنه نوعا ما اقوى من اي نزلة برد او انفلونزا عادية ولكن لا ياتيك شعور ان المرض سيتمكن منك او يغلبك تحسه مثله مثل اي حمى اخرى .

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وتابع "بعد مرور ايام يبدا الجسم بالتغلب على الفيروس ذاتيا ويطور المناعة اللازمة، لايحتاج لاي دواء فقط امداد كافي بالماء والفيتامينات والطاقة الغذائية لا اكثر والنوم مهم جدا" .

ولفت إلى أن الاطباء قالوا ان ٨ من كل ١٠ مصابين بالفيروس لا يكاد يظهر عليهم اي اعراض تقريبا اما الوفيات فبسبب مشاكل صحيه سابقه قبل المرض كضعف القلب او الكبد او الكلى الخ وان متوسط عمر الوفيات ٨٢ سنة بمعنى ان المرض هذا اهون واسهل مما يروج له الاعلام ولا يستدعي ان يعامل كطاعون، انما نوع قوي من الانفلونزا تتفشى بسرعة وتنتهي بسرعة .

وأوضح صلاح ان الذي دفعه لنشر هذا المنشور هو حرصه على طمأنة الناس ان هذا المرض يتم التعافي منه بسهوله ولا داعي للرعب والقلق .. مشدداً أنه يجب تقوية جهاز المناعه بالثوم والبصل والفواكه قبل الاصابة .

وتابع "المصابين حتى الان ربما ٢٠٠ الف ولكن نصفهم قد تعافوا منه تماما والاخرين يتعافون تدريجيا هذا هو الواقع الذي لا يذكره الاعلام للاسف" ..