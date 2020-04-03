شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: تفاصيل سارة قبل قليل...علماء في تركيا يزفون أسعد خبر للعالم بخصوص فيروس كورونا..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مع انـ.ـدفاع الكثير من دول العالم لإيجـ.ـاد لـ.ـقاح أو دواء لعـ.ـلاج COV ID -19 ، قالت مجموعة من العلماء في جامعة بيلكنت التركية أنهم يعملون على دواء فعال من شأنه أن يوقف الفـ.ـيروس التاجي الجديد من التكاثر في جـ.ـسم المـ.ـريض.

وبحسب ما ترجمت تركيا بالعربي نقلا عن صحيفة “سوزجو” في بيان له يوم الاربعاء، قال الأستاذ المساعد أورارتو سيكر إنه وفريقه يعملون على دواء جديد يمكن أن يمنع تكاثر الفـ.ـيروس التاجي في مضيف عن طريق منع البروتين الذي يتمسك الفيروس به. لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك

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إن الفيـ.ـروس التاجي الجديد مرصع ببروتين ، يدعى “سبايك” ، والذي يسمح للفـ.ـيروس بالحفر في الخلايا البشرية لتتكاثر وهذا يجعل “الارتفاع” هدف معظم أبحاث اللقاحات والعـ.ـقاقير عادةً ما يتم استهداف “البروتين” والبروتينات المماثلة ببروتينات أخرى يزرعها العلماء في المختبرات.

قال Şeker أن الفريق قد أنشأ حتى الآن بروتينين وخطط للاستفادة من بروتين آخر طوروه لعـ.ـقار ضـ.ـد حـ.ـمى القرم والكونغو النزفية – وهي إصـ.ـابة أخرى ناجـ.ـمة عن فيـ.ـروس.

وفقا ل شاكر، يمكن اختبار الدواء على البشر بمجرد اكتمال التطور قبل السريري على مدى الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة.

التطور قبل السريري ، ويسمى أيضًا بالدراسات قبل السريرية ، هو عـ.ـملية جمع البيانات عن السلامة والجـ.ـدوى قبل بدء الاختـ.ـبارات السريرية على البشر.

“بالطبع ، نحن نعمل ليل نهار لتقصير وقت التطوير والتقدم بشكل أسرع. بما أنه من المتوقع استمرار تفـ.ـشي COVID-19 ، فمن الواضح أننا بحاجة إلى دواء ضـ.ـده ”.