اخبار الخليج / اخبار اليمن

الكشف عن عملية اغتيال قام بها هاني بن بريك لرفيق دربه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن عملية اغتيال قام بها هاني بن بريك لرفيق دربه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -    كشف القيادي في المقاومة الجنوبية مثنى الردفاني، عن دور هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، في جرائم الاغتيالات التي شهدتها مدينة عدن خلال الفترة الماضية 

وقال الردفاني في مقطع فيدبو أن هاني بن بريك وبدعم من الإمارات ، اشرف على عمليات الاغتيالات في العاصمة المؤقتة عدن، منها اغتيال رفيقه الشيخ السلفي سمحان عبدالعزيز الراوي. مؤكداً أن أفراد أسرة المجني عليه تعرف هذه الحقيقة.  لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "" انظم لمجموعتنا على فيسبوك

https://www.facebook.com/groups/191848632139673/?source=unknown

 

شاهد تكملة الخبر في الأسفل 

 

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن عملية اغتيال قام بها هاني بن بريك لرفيق دربه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا