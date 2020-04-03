شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن عملية اغتيال قام بها هاني بن بريك لرفيق دربه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف القيادي في المقاومة الجنوبية مثنى الردفاني، عن دور هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، في جرائم الاغتيالات التي شهدتها مدينة عدن خلال الفترة الماضية

وقال الردفاني في مقطع فيدبو أن هاني بن بريك وبدعم من الإمارات ، اشرف على عمليات الاغتيالات في العاصمة المؤقتة عدن، منها اغتيال رفيقه الشيخ السلفي سمحان عبدالعزيز الراوي. مؤكداً أن أفراد أسرة المجني عليه تعرف هذه الحقيقة. لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك

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