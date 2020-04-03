شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن عملية اغتيال قام بها هاني بن بريك لرفيق دربه والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف القيادي في المقاومة الجنوبية مثنى الردفاني، عن دور هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، في جرائم الاغتيالات التي شهدتها مدينة عدن خلال الفترة الماضية
وقال الردفاني في مقطع فيدبو أن هاني بن بريك وبدعم من الإمارات ، اشرف على عمليات الاغتيالات في العاصمة المؤقتة عدن، منها اغتيال رفيقه الشيخ السلفي سمحان عبدالعزيز الراوي. مؤكداً أن أفراد أسرة المجني عليه تعرف هذه الحقيقة. لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك
https://www.facebook.com/groups/191848632139673/?source=unknown
شاهد تكملة الخبر في الأسفل
جديد "الخليج 365"
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن عملية اغتيال قام بها هاني بن بريك لرفيق دربه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.