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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على 4 دول تتجاوز الصين في عدد الإصابات بكورونا تفاصيل كارثية !

بلغت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد منتصف الليل بتوقيت الإمارات 998 ألفا و237 إصابة، بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، فيما بلغت الوفيات الناجمة عن الفيروس في دول العالم 51334 حالة وفاة، بينما ارتفعت حالات الشفاء إلى نحو 208 ألف حالة.

ولأول مرة تجاوز عدد إصابات كورونا في 3 دول أوربية «إيطاليا واسبانيا وألمانيا»، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، عدد إصابات الصين، التي كانت تعد بؤرة انتشار الفيروس في السابق، حيث تجاوز عدد الإصابات الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية 234 ألف إصابة حتى الآن، منها 220 ألف حالة نشطة، و5607 وفاة و220 ألف حالة شفاء، بينما وصلت الإصابات في إيطاليا إلى 115 ألف إصابة منها 83 ألف حالة نشطة، وما يزيد على 13.9 ألف وفاة، وشفاء 18 ألف حالة، في الوقت الذي سجلت فيه أسبانيا 110 ألف إصابة بالفيروسن منها 73 ألف حالة نشطة و10 آلاف وفاة، وتعافي 26.7 ألف حالة، فيما سجلت ألمانيا 84.2 ألف إصابة حتى الساعة، منها 61 ألف حالة نشطة وقرابة ألف وفاة وتعافي 21 ألف و400 حالة.

جديد اب برس

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ووفق الاحصائيات، توقف عدد الإصابات في الصين عند الرقم 82.4 ألف إصابة، منها 2.539 حالة نشطة فقط ووفاة 3322 حالة وفاة، وبلغت حالات الشفاء 76.5 ألف حالة.

وبحسب الاحصائيات الأخيرة وصل عدد الإصابات الإجمالية في فرنسا حتى الآن إلى 59.9 ألف إصابة و4.5 ألف حالة وفاة، وإيران 50.5 آلاف إصابة و3160 وفاة، والمملكة المتحدة 34 ألف إصابة و2.9 آلف حالة وفاة، وسويسرا 18.8 ألف إصابة و536 وفاة، وتركيا 18 الف إصابة و356 وفاة و15 ألف وفاة في كل من بلجيكا وهولندا.