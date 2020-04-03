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عدن - ياسمين التهامي - لوقف اطلاق النار الحوثيون يشترطون على التحالف ادراج هذة الدول ضمن الاتفاقية !

جديد اب برس بعد ضوء أخضر من منظمة الصحة العالمية شاهد نتائج اختبار علاج كورونا ! Advertisements طت جماعة الحوثي للتفاوض المباشر مع السعودية والإمارات بهدف ايقاف الحرب في اليمن اجراء مباحثات ترعاها " 12" دولة من ضمنها الولايات المتحدة وروسيا والصين . واكد القيادي البارز في الجماعة " محمد علي الحوثي " أن جماعته مستعدة للتفاوض مع التحالف وتحديدا السعودية والإمارات لوقف الحرب في اليمن شريطة ان تشارك "12" دولة في رعاية المفاوضات وان يتنازل التحالف عن اشتراط المرجعيات الاساسية كأساس للحل السياسي كونه تم رفضه من قبل جماعته منذ البداية ولا يمكن القبول به الأن.

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