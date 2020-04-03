شكرا لمتابعة خبر عن فيروس كورونا يوقع دولة خليجية غنية في ورطة كبيرة..واتهام رسمي وخطير يهز عرش الاسرة الحاكمة ويرعب كل أمراء العائلة في هذا البلد الخليجي الثري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - فيروس كورونا يوقع دولة خليجية غنية في ورطة كبيرة..واتهام رسمي وخطير يهز عرش الاسرة الحاكمة ويرعب كل أمراء العائلة في هذا البلد الخليجي الثري

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كانت هذه تفاصيل خبر فيروس كورونا يوقع دولة خليجية غنية في ورطة كبيرة..واتهام رسمي وخطير يهز عرش الاسرة الحاكمة ويرعب كل أمراء العائلة في هذا البلد الخليجي الثري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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