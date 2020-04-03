شكرا لبحثكم عن خبر بالصور المذهلة: ضبطت بحوزتها رسومات عبرية ومسجم لشعار المسيح وشعار الماسونية العالمية شرطة شبوة تعتقل خلية تعمل في الاتجار بالآثار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت شرطة محافظة شبوة ضبطها خلية تتكون من عنصرين تقوم ببيع الآثار التاريخية داخل مدينة عتق.

وذكرت الشرطة في بيان إن الخلية تم ضبطها وبحوزتهم مخطوطات ومجسمات أثرية نادرة كانوا على وشك الفرار بها.

وبحسب البيان فإن الخلية لها صلة تقوم ببيع الآثار التاريخية وتم ضبط محتويات بحوزتها وهي عبارة عن صندوق خشبي وخارطة جلدية بالخط العبري وعليها رسومات عبرية وشعار الماسونية العالمية، ومجسم يحمل شعار المسيح، والكثير من الآثار النادرة كانت بحوزتهم.

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وقالت الشرطة إنه يجري مع أعضاء الخلية المقبوض عليهم لمعرفة تفاصيل الخلية وطرق الإتجار بالآثار التاريخية وتقديمهم للعدالة لمحاسبتهم.

وأهابت شرطة شبوة الأهالي بالتعاون معها والإبلاغ عن أي جرائم او مخالفات او مايريب الشك.