قوات العمالقة تمنع التهريب وكورونا حراس الجمهورية والمقاومة التهامية من الدخول إلى العاصمة

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يزيد بن سلمان - شبوة - انتشرت قوات عسكرية من اللواء الثاني عمالقة بقيادة حمدي شكري في الخط الساحلي بمنطقة الصبيحية بمحافظة لحج.
وقال مصدر عسكري إن القوات نشرت نقاط في الشريط الساحلي الغربي الرابط بين مديرية البريقة في عدن ومديريات الصبيحة في محافظة لحج، وصولا الى باب المندب.
وبحسب المصدر ذاته تهدف النقاط” لتأمين الطريق وإيقاف عمليات تهريب المهاجرين الأفارقة والسجائر والمواد المخدرة من المناطق الساحلية في “رأس العارة”.
اضافة الى منع اي جنود من المقاومة التهامية او حراس الجمهورية من الدخول الى العاصمة عدن قبيل ان يتم وضعهم في الحجر الصحي وذلك في اطار الاجراءات الخاصة بمواجهة فايروس كورونا.
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