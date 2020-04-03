محافظ حضرموت يعلن رفع حظر التجوال اليوم الجمعة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 أبريل 2020

أعلن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، رفع حظر التجوال اليوم الجمعة 3 إبريل .



وجاء رفع الحظر تقديرا وعرفاناً للدور الوطني الكبير ومستوى المسؤولية والانضباط الشعبي الذي أظهره أبناء حضرموت عموماً، وقيادات وأفراد قواتنا المسلحة والأمن، وما أظهروه من موقف مسؤول ووطني، واستجابتهم العالية لتوجيهات قيادة السلطة المحلية بالمحافظة .

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وأشاد القرار بما أظهره المواطنون والأجهزة الأمنية والعسكرية من تفاعل كبير وتنفيذهم بنجاح لقرار حظر التجوال يوم أمس ابتداءً من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة الرابعة من فجر اليوم الجمعة .

وجاء في القرار " تقديراً لذلك التفاعل وبما حققه من نجاح في تنفيذ الأهداف المرجوة من القرار الذي جاء في سياق الاجراءات الاحترازية للسلطة المحلية لوقاية المجتمع وأهلنا في حضرموت من وباء فيروس "كورونا"، فإننا نعلن رفع حظر التجوال بدءً من هذا اليوم الجمعة 3 إبريل، بعد نجاح الحظر ودراسة وتقييم القرار من مختلف الجوانب، وحرصاً على المصلحة العامة قررنا رفع الحظر، على أن تظل فكرة إعادة القرار الى حيز الوجود موجودة عند الضرورة القصوى ومتى ما شعرنا بالحاجة الملحة لذلك حفاظاً على صحة وسلامة أهلنا في حضرموت الخير والحضارة والعطاء" .

وأضاف "ولا يسعنا إلا أن نجدد الشكر لوفاء مواطنينا الأعزاء، وللطواقم الطبية ورجال الطوارئ في مختلف مرافق العمل، وللأجهزة الأمنية والعسكرية، كما ندعوهم مجدداً الى عدم التجمهر والابتعاد عن التجمعات والإلتزام بطرق الوقاية وتوجيهات لجنة الطوارئ وغرفة حفاظاً على سلامتهم التي هي غايتنا وأمانة في أعناقنا" .