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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسرة تحرير اليمن العربي تعزي في وفاة المرحوم نصيب العامري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 أبريل 2020
وجه رئيس تحرير موقع الخليج 365، الدكتور، جمال محسن باراس، برقية عزاء ومواساة إلى المجلس الإنتقالي الجنوبي، ورئيس الجمعية الوطنية اللواء الركن، أحمد سعيد بن بريك وكافة أعضاء الجمعية في وفاة المعفور له بإذن الله الأستاذ نصيب العامري فيما يلي نصه :
( يأيتها النفس المطمنئة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ). صدق الله العظيم. ، ببالغ الحزن وعظيم الأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الأستاذ والمربي المرحوم نصيب العامري،، وإني بهذا المصاب الجلل أتقدم بالتعازي القلبية الحارة لأسرة الفقيد وفي مقدمتهم فضلية القاضي الزميل أكرم نصيب وأخوانه وكافة الأسرة الكريمة،، وإني إذ أعزي نفسي أولا وأعزي أسرة آل العامري داخل وخارج الوطن الحبيب،و نتقدم بالتعازي للمجلس الانتقالي الجنوبي و اللواء الركن الاخ/ أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية وكافة الأخوة أعضاءالجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي.
وبهذا المصاب الجلل خسرت حضرموت أحد الشخصيات البارزة والمميزة والتي كان للفقيد فيها الدور الواضح. نتوجه بخالص الدعاء سائلا المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بمغفرته وبرحمته، ويسكنه فسيح جناته وأن يخلفه بالخلف الصالح ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان،، ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم. ولانقول إلا كما يقول الصالحون، إن لله وإنا اليه راجعون . القاضي / جمال محسن باراس واسرة الخليج 365
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