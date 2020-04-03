شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان قبل قليل عن سلالة جديدة لفيروس كورونا فترة حضانتها 49 يومًا ويصعب على الجسم محاربتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن باحثون صينيون عن اكتشاف خطير بخصوص فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19 سيغير طرق التعامل مع الفيروس القاتل. وقال الباحثون الصينيون إن هناك سلالة جديدة من فيروس كورونا أو Covid-19 تبقى داخل جسم المصاب 49 يومًا دون أى أعراض وهذا غير مسبوق وهو ما يجعل الجسم عاجزًا عن محاربتها. لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك https://www.facebook.com/groups/191848632139673/?source=unknown شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements ونشر موقع medRxiv الطبي تفاصيل السلالة الجديدة من كورونا التي تظهر أعراضها بعد 49 يوما وكانت أعراض خفيفة وحدث ذلك لمريض صيني تم سحب عينه دم منه يوم 27 مارس الماضي وهذا يعني أن الرذاذ المتطاير للحالة المصابة بالسلالة الجديدة قد نقل لأكثر من شخص. ويؤكد الباحثون الصينيون أن متوسط ​​ظهور أعراض فيروس كورونا على الشخص المصاب ليس أقل من 20 يومًا موضحين أن أطول حالة تم تسجيلها مصابة بالفيروس كانت فترة الحضانة 37 يومًا.

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