شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : "السعوديه" تمنع التجوال نهائيا في هذه المناطق الثلاث.. اعتبارا من اليوم الجمعه : عاجل : "السعوديه" تمنع التجوال نهائيا في هذه المناطق الثلاث.. اعتبارا من اليوم الجمعه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 03-04-2020? - آخر تحديث الجمعة 3-4-2020? عاجل : "السعوديه" تمنع التجوال نهائيا في هذه المناطق الثلاث.. اعتبارا من اليوم الجمعه عاجل : "السعوديه" تمنع التجوال نهائيا في هذه المناطق الثلاث.. اعتبارا من اليوم الجمعه جديد اب برس بعد ضوء أخضر من منظمة الصحة العالمية شاهد نتائج اختبار علاج كورونا ! Advertisements ت المملكة العربية السعودية، الجمعة، تقديم موعد بدء منع التجوال في كل من الدمام والطائف والقطيف إلى الساعة الـ3 عصرا اعتبارا من اليوم الجمعه الموافق3 ابريل2020.

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