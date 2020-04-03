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عدن - ياسمين التهامي - الصين: المسؤولون الأمريكيون يدلون بتصريحات "وقحة" عن بيانات كورونا.. "تسريبات" جديده ومعلومات "صادمه" تكشف لاول مره

جديد اب برس بعد ضوء أخضر من منظمة الصحة العالمية شاهد نتائج اختبار علاج كورونا ! Advertisements - قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس إن المسؤولين الأمريكيين يدلون بتعليقات ”وقحة“ تلقي بظلال من الشك على تقارير الصين عن حالات الإصابة بفيروسات كورونا في البلاد. وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ خلال إفادة صحفية يومية أن الصين تصرفت بطريقة منفتحة وشفافة بشأن تفشي الفيروس الذي بدأ في البلاد أواخر العام الماضي. وأضافت أنه يتعين على الولايات المتحدة التوقف عن تسييس قضية صحية والتركيز بدلا من ذلك على سلامة شعبها.

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