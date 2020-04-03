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عدن - ياسمين التهامي - هااام" هل تذكرون تصريح ترامب متفاخرآ .. بعدم مساعدتة "الأمير هاري وزوجته" شاهد كيف جاء اليوم الرد الصاعق اللذي كسر تكبرة وغرورة !

قال الأمير هاري وزوجته ميجان في بيان أمس الأحد إنهما ليس لديهما أي خطط لمطالبة الحكومة الأمريكية بالمساعدة في تحمل التكاليف الأمنية، وذلك ردا على تغريدة للرئيس دونالد ترامب قال فيها إن الولايات المتحدة لن تدفع تكلفة توفير الحماية الأمنية لهما.

جديد اب برس

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كان الزوجان قد أعلنا في يناير أنهما سيتخليان عن مهامهما الملكية، وقالت تقارير إعلامية إن المقام استقر بهما مؤخرا في لوس أنجليس، وفقاً لوكالة رويترز.

وكتب ترامب يوم الأحد على تويتر "الآن غادرا كندا إلى الولايات المتحدة لكن، الولايات المتحدة لن تدفع تكلفة توفير الحماية الأمنية لهما. عليهما أن يدفعا!".

وقالت متحدثة باسم الزوجين في بيان صدر في وقت لاحق "دوق ودوقة ساسكس ليس لديهما أية خطط لمطالبة الحكومة الأمريكية بموارد أمنية. تم إجراء ترتيبات أمنية بتمويل خاص".