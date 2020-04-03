شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد .. طليقة المخرج السينمائي خالد يوسف تستفز متابعيها بظهورها بقميص نوم خفيف وقصير .. وتعلق عبر حسابة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب- طليقة المخرج السينمائي والبرلماني خالد يوسف- موجة جدل واسعة بين جمهورها بصورة جريئة لها عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، من داخل غرفتها عرضتها لهجوم عنيف.

ونشرت ياسمين الخطيب صورة حديثة ظهرت فيها بفستان أصفر قصير فيما قال البعض إنه أقرب لـ”قميص النوم” واعتمدت علي إظهار أنوثتها بعدم وضع ميكب علي وجهها مع الإمساك بشعرها وإسداله علي كتفيها.

وعلقت ياسمين الخطيب علي الصورة قائلة “طبيعي جدا”.

ولقيت صورة ياسمين الخطيب، ردوداً واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين مؤيد، ومهاجمين بألفاظ خادشة بسبب تعمدها إثارة الجدل بصور جريئة.

وكانت ياسمين الخطيب صرحت بأنها تشعر بالشفقة الشديدة على الفتيات اللاتي ظهرن في الفيديوهات الجنسية مع المخرج المصري، خالد يوسف، ولكنها غير متعاطفة معهن.

Advertisements

وأضافت “الخطيب” خلال استضافتها في حلقة سابقة من برنامج “شيخ الحارة”، المذاع في شهر رمضان الماضي على فضائية “القاهرة والناس” المصرية، أنها لم تكن وراء تسريب هذه الفيديوهات أو تصويرها، موضحة أن الفنانات اللاتي ظهرت في الفيديو أكدن أن الفيديو تم تصويره في 2014، في الوقت الذي لم يربطها بخالد يوسف أي صلة.

وقالت مؤكدة: “لقد أعلنت انفصالي عن خالد يوسف في مارس 2017، الناس كانت تعلم من الذي كنت متزوجة منه، ولكن الناس تفاجئت بالصورة التي تسربت لي مع خالد يوسف، فكان لابد أن أوضح طبيعة علاقتي به”.

وأشارت إلى أن الصورة التي جمعتها بخالد يوسف لم تقم هي بتسريبها، مرجحة أنه قد يكون هو الذي سربها، لافتة إلى أنه تم التقاطها خلال رحلة عائلية في الجونة، بواسطة نجله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. طليقة المخرج السينمائي خالد يوسف تستفز متابعيها بظهورها بقميص نوم خفيف وقصير .. وتعلق عبر حسابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.