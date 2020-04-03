شكرا لبحثكم عن خبر الشرطة تقول انها فتحت تحقيقا في واقعة اغتصاب نازحات بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت الشرطة المحلية بعدن انها فتحت يوم الخميس تحقيقا في واقعة اغتصاب تعرضت لها عدد من النازحات من محافظة الحديدة يقلن ان مسلحين يرتدون بزات امنية قاموا باغتصابهن.

ووقعت الحادثة مساء امس الاول حينما داهم مسلحون يرتدون بزات امنية مجمعا سكنيا صغيرا بدار سعد يأوي عدد من الاسر النازحة وقاموا باعتقال الرجال قبل ان يتناوب المسلحون اغتصاب عدد من النساء..

قالت الشرطة انها تلقت بلاغا بالحادثة وباشرت التحقيق في الواقعة.

ونشر نشطاء محليون تسجيلا مصور لنازحتين يحكيان فيه تفاصيل واقعة الاغتصاب هذه.

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وندد نشطاء حقوق انسان ومهتمون بالدفاع عن حقوق النازحين بهذه الواقعة وقالوا انها صادمة.

واجرت عدن الغد اتصالا بقيادة الحزام الامني بعدن والتي قالت انها ايضا شكلت لجنة للتحقيق في الواقعة.

وقال مسؤولون في الحزام انه اذا ماثبت ان جنود من الحزام قاموا بذلك فانهم سيُحاسبون لكن القيادة قالت انه لايمكن استباق نتائج التحقيق.

ومثل هذه الوقائع نادرة جدا في اليمن الذي يُعامل المرأة باحترام بالغ.

وتسببت ظروف الحرب بنزوح الالاف من الاسر من مناطق الصراع الى مناطق تبدو آمنة.