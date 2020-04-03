شكرا لبحثكم عن خبر كما ورد : الجيش الوطني يقتحم سوق صرواح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر عسكرية أن هجوم ساحق يقوم به ابطال الجيش الوطني لتحرير سوق مدينة صرواح . واكدت المصادر أن مليشيات الحوثي تعرضت لهزيمة ساحقة فقدت معظم مناطق تمركزها بجبهة صرواح

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كما ورد : الجيش الوطني يقتحم سوق صرواح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.