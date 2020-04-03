عاجل : في قرار ارعب العالم ...توجيهات بنزع أجهزة التنفس عن المسنين وإعطائها للأصغر سنا

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عدن - ياسمين التهامي - وجهت الجمعية الطبية البريطانية إرشادات جديدة للأطباء في تعاملهم مع مرضى فيروس كورونا المستجد في وحدات العناية المركزة.
وشملت هذه الإرشادات إعطاء الأولويات في أجهزة التنفس الصناعي للشباب وصغار السن، كما حثت هذه الإرشادات الجديدة الأطباء بنزع أجهزة التنفس الصناعي عن المرضى المسنين الذين تقل احتمالية بقائهم على قيد الحياة وإعطائها لصغار السن والمرضى الأفضل صحة.
وأبانت الإرشادات أنه قد يكون من الضروري حرمان بعض المرضى الذين هم في حالة حرجة من أجهزة التنفس، حتى إذا كانت حالتهم تتحسن. لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك
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جديد "الخليج 365"
وسادت حالة من الغضب بين الكثير من المواطنين والخبراء الذين وصفوه بأنه " تمييز غير مباشر ضد كبار السن ".
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