شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق جنسياتهم...السلطات السعودية تقبض على عصابة "اجنبية" خطيرة أمتهنت تحويل الأموال محلياً وخارجياً بطرق غير رسمية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطاحت السلطات السعودية بتشكيل عصابي أجنبي خطير، اتخذ من العاصمة الرياض مقرا لنشاطه الإجرامي.

وتشهد المملكة في السنوات الأخيرة العديد من الجرائم المالية والجنائية على يد تشكيلات عصابية من الوافدين الأجانب المقيمين على أراضيها. لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك

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وكشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال والكسب المالي غير المشروع، أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة الأفلاج، من الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي مكون من 7 وافدين أجانب.

وأشارت الأجهزة الأمنية إلى أن أفراد التشكيل العصابي تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بجمع أموال مجهولة المصدر وإخفائها والتعامل بها وتحويلها محلياً وخارجياً.

وأعلنت شرطة الرياض العثور داخل مقر سكنهم على سندات قبض وأوامر صرف وأختام تعود لمؤسسات تجارية بتواقيع معتمدة ودفاتر شيكات موقعة على بياض.

كما ضبط بحوزتهم مبالغ مالية جاوزت واحد وخمسين ألف ريال، ومجموعة من بطاقات الصرف الآلي ، ومستندات هوية زائر وأجهزة كمبيوتر لوحية ومحمولة وكاميرات وذاكرات تخزين رقمية، وإيصالاتٍ لحوالاتٍ بنكية.

وعثر أيضا على قارورة بها مادة سائلة تستخدم لتصنيع العطور المغشوشة، حيث جرى إيقافهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.