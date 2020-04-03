شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يكشفون نتائج صادمة بشأن انتقال (كورونا) من شخص لآخر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أبلغت لجنة علمية مرموقة البيت الأبيض، بأن الأبحاث تظهر أن فيروس (كورونا) المستجد يمكن أن ينتقل ليس فقط عن طريق العطس أو السعال، بل أيضا عن طريق الكلام أو حتى بمجرد التنفس.

وجاء في رسالة كتبها رئيس لجنة الأمراض المعدية الناشئة والتهديدات الصحية للقرن 21 في الأكاديمة الوطنية للعلوم، الدكتور هارفي فاينبرغ "في حين أن الأبحاث الحالية الدقيقة حول الفيروس محدودة، إلا أن نتائج الدراسات المتوفرة تتسق مع انتقال من خلال تحول الفيروس إلى جزيئات صغيرة يمكن أن تحمل عبر الهواء من خلال التنفس العادي"، وفق ما نقلت قناة (الحرة). لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك

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وقال فاينبرغ الذي شغل سابقا منصب عميد كلية جامعة هارفرد للصحة العامة، لشبكة (CNN)، إنه سيبدأ وضع كمامة كلما توجه إلى السوبر ماركت. لكنه أوضح أنه لن يستخدم كمامة من النوع الطبي نظرا لحاجة الطواقم الطبية لها في ظل شحها الشديد منذ انتشار (كورونا) كوفيد-19.

وكان كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، قد قال: إن بحث استخدام الكمامات أو أغطية للوجه على نطاق واسع لمنع انتشار الفيروس "قيد مناقشة نشطة للغاية" من قبل فريق البيت الأبيض ضد (كورونا) الذي هو عضو فيه.

رسالة فاينبرغ إلى البيت الأبيض كانت ردا على استفسار من كيلفن دروغماير من مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض.

وجاء فيها "هذه الرسالة تجيب على سؤالك بخصوص احتمال انتقال (كورونا) عبر الحديث، إلى جانب العطس والسعال"، وأشارت إلى أن "الأبحاث المتوفرة حاليا تدعم الاحتمال بأن الفيروس قد ينتقل من خلال الهباء الحيوي الذي ينتج مباشرة عن زفير المرضى".

والهباء الحيوي (bioaerosols) هو عبارة عن جسيمات صغيرة محمولة جوا ذات طبيعة بيولوجية، أي أنها تأتي من كائن حي مثل وبر الحيوانات الأليفة أو حبوب اللقاح من النباتات، أو أنها كائنات حية مثل الفيروسات والبكتيريا.