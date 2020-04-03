شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : منظمة الصحة العالمية تفاجئ الجميع وتحسم الجدل حول تسجيل حالات إصابة بكورونا في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط، مساء الخميس، التحديث اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا.

ونشر حساب المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ، عبر موقع "تويتر"، إنفوجراف للتحديث اليومي الذي يبين عدد الإصابات والمتعافين والوفيات في عدد من الدول من بينها اليمن. لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك

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وأكد التحديث اليومي لمنظمة الصحة العالمية عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في اليمن حتى الآن.

ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم، مساء الخميس، لتتخطى حاجز المليون، بزيادة 500 ألف شخص خلال أسبوع.

وأظهرت الأرقام ارتفاع إصابات كورونا في جميع أنحاء العالم إلى مليون و900 شخص، وذلك بعد نحو ساعة من تخطي حصيلة الوفيات عبتة الـ50 ألف.