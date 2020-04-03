شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اصابته بفيروس "كورونا".. وفاة اول "رئيس" في هذه الدولة العربية متأثرًا باصابته.. لن تصدق من يكون؟.. "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي رئيس الوزراء الصومالي الأسبق، نور حسن حسين عدي، الأربعاء، في بريطانيا إثر إصابته بفيروس كورونا، بحسب ما أكد نجله، محمد نور عدي. وقال عدي، في بيان، إن والده (83 عاما) توفي في معهد الملك بلندن، حيث كان يتلقى العلاج خلال الأسابيع الأخيرة. لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك https://www.facebook.com/groups/191848632139673/?source=unknown شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

بدوره، أكد السيناتور إلياس علي حسن، للأناضول، نبأ وفاة رئيس الوزراء الأسبق. وقالت عائلة عدي، إن الأخير سيوارى الثرى في بريطانيا، وفق مراسم الدفن الإسلامية التقليدية. وشغل عدي، منصب رئيس وزراء الصومال بين عامي 2007 و2009.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد اصابته بفيروس "كورونا".. وفاة اول "رئيس" في هذه الدولة العربية متأثرًا باصابته.. لن تصدق من يكون؟.. "شاهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.