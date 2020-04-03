شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : جماعة الحوثي تفاجئ الجميع وتعرض شرطان مفاجئان لوقف الحرب باليمن والتفاوض مع السعودية والإمارات..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اشترطت جماعة الحوثي للتفاوض المباشر مع السعودية والإمارات بهدف ايقاف الحرب في اليمن اجراء مباحثات ترعاها " 12" دولة من ضمنها الولايات المتحدة وروسيا والصين . واكد القيادي البارز في الجماعة " محمد علي الحوثي " أن جماعته مستعدة للتفاوض مع التحالف وتحديدا السعودية والإمارات لوقف الحرب في اليمن شريطة ان تشارك "12" دولة في رعاية المفاوضات وان يتنازل التحالف عن اشتراط المرجعيات الاساسية كأساس للحل السياسي كونه تم رفضه من قبل جماعته منذ البداية ولا يمكن القبول به الأن.

لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك https://www.facebook.com/groups/191848632139673/?source=unknown شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : جماعة الحوثي تفاجئ الجميع وتعرض شرطان مفاجئان لوقف الحرب باليمن والتفاوض مع السعودية والإمارات..."شاهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.